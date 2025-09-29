Rockstar-Mitbegründer verrät, warum Bully 2 nie realisiert wurde

Während Rockstar heutzutage ziemlich bekannt ist als das Red Dead- und GTA-Studio, gab es eine Zeit, in der wir ihr Logo auf einer Handvoll anderer großartiger IPs erwarten konnten. L.A. Noire, Bully und mehr kamen von Rockstar, und obwohl diese Spiele immer noch ihre Fans haben, bezweifeln wir, dass wir noch mehr von ihnen sehen werden.

Dan Houser erklärte kürzlich in einem Gespräch mit IGN (via Insider Gaming), warum Bully 2 nie zustande kam, in dem er die Herausforderungen erklärte, vor denen Rockstar als Studio steht, trotz seines Rufs. "Ich denke, es waren nur Bandbreitenprobleme", sagte er. "Wenn man ein kleines kreatives Team und eine kleine Führungsriege hat, kann man einfach nicht alle Projekte umsetzen, die man gerne umsetzen würde."

"Und wir sind ja bei Absurd [Ventures] so strukturiert, dass wir zwei Projekte mit einem relativ kleinen Team durchführen, und wir versuchen wirklich, das gut zu durchdenken. Wie können wir das schaffen und beide Projekte vorantreiben?", führte Houser aus.

Absurd Ventures ist Housers neues Studio, das sich derzeit darauf konzentriert, Spiele, Multimedia-Universen und mehr zu entwickeln. Wir müssen sehen, ob es dort irgendwelche Bandbreitenprobleme gibt, aber jetzt haben wir zumindest einen Grund dafür, dass Bully 2 nie zum Tragen kommt.