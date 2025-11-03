Rockstar-Mitbegründer sagt, dass Red Dead Redemption nicht fortgesetzt werden sollte

HQ

Rockstar-Mitbegründer Dan Houser glaubt, dass Red Dead Redemption 2 das beste Spiel ist, an dem er gearbeitet hat. Ein Prequel, das die Fans irgendwie dazu brachte, einen neuen Protagonisten mehr zu lieben als den, den sie bereits kannten, es wird von vielen Spielern als ein erzählerischer Höhepunkt für das Medium angesehen, und Houser ist der Meinung, dass man es am besten in Ruhe lassen sollte.

"Jedes der [Grand Theft Auto]-Spiele war eine Art eigenständige Geschichte." sagte Houser in einem langen Interview im Lex Friedman-Podcast. "Ich denke, es wäre in gewisser Weise noch trauriger, wenn jemand bei Red Dead weitermachen würde, denn es war ein zusammenhängender Handlungsbogen von zwei Spielen. Es wäre vielleicht trauriger, jemanden daran arbeiten zu hören. Aber auch das wird wahrscheinlich passieren. Ich besitze das geistige Eigentum nicht. Das war irgendwie Teil des Deals - es ist ein Privileg, an Dingen zu arbeiten, aber man muss sie nicht unbedingt besitzen."

Im Moment hat Rockstar mit seinem eigenen Giganten zu kämpfen, um Grand Theft Auto VI zu liefern. Die letzten Veröffentlichungen des Studios betrafen entweder GTA oder Red Dead, also wird sich dieser Trend vielleicht fortsetzen, wenn wir Grand Theft Auto VI bekommen, wann immer es erscheint.

Es ist schwer, Housers Punkt nicht zu verstehen, denn wenn wir darüber nachdenken, wohin ein potenzielles Red Dead Redemption 3 gehen könnte, ist es schwer zu sehen, dass es mit dem Potenzial der letzten beiden Spiele mithalten kann. Jack Marstons Geschichte könnte interessant sein, aber sie könnte sich anfühlen, als würde man auf der Stelle treten, und wenn wir weiter in die Vergangenheit der Gang eintauchen, bekommen wir vielleicht nicht genug neues Material.

Wo würdest du die Geschichte von Red Dead Redemption 3 sehen?