Rockstar-Mitbegründer Dan Houser warnt vor "Rinderwahnsinn" in der KI

HQ

Wenige Themen sind in der heutigen Welt so polarisierend wie der Einsatz oder die Ablehnung von KI im Alltag, von Code-Optimierung bis hin zum direkten Ersatz von Arbeitsplätzen und kreativen Projekten. Der Mangel an Regulierung und der unverhältnismäßige Fortschritt, den wir täglich erleben, wirken wie ein Schneeball, der den Berghang hinunterrollt. Und eine so relevante Stimme wie Rockstar-Mitbegründer und Schöpfer von Grand Theft Auto und Red Dead Redemption II, Dan Houser, glaubt, dass, wenn wir nicht anfangen, die Nutzung einzudämmen und kreative Menschen einzubeziehen, die gesamte KI-Branche an einer Rinderwahnsinnskrankheit leiden könnte.

Ein wenig Kontext, falls du zu jung bist, um die Metapher zu verstehen. Die rindische spongiforme Enzephalopathie (oder Rinderwahnsinn) war eine degenerative Krankheit, die durch das Füttern von Kühen mit Futter aus Tierteilen anderer Kühe verursacht wurde. Die Krankheit griff die Gehirne der Kühe an und wurde dann durch den Verzehr von Fleisch kranker Tiere auf Menschen übertragen. Es verursachte Mitte der 1980er und 1990er Jahre eine beispiellose Gesundheitskrise im Vereinigten Königreich.

Dan Houser argumentiert, dass die Menschen, die derzeit das Geschäft der KI und ihren Fortschritt steuern, nicht sehr kreative Menschen sind: "Einige dieser Menschen, die versuchen, die Zukunft der Menschheit, Kreativität oder was auch immer durch KI zu definieren, sind nicht die menschlichsten oder kreativsten Menschen. In gewisser Weise sagen sie also: 'Wir sind bessere Menschen als ihr.' Offensichtlich stimmt das nicht."

KI wird sich schließlich selbst verschlingen... Soweit ich weiß - und es ist ziemlich oberflächlich - suchen Modelle im Internet nach Informationen, aber das Internet wird zunehmend mit von Modellen generierten Informationen gefüllt sein. Es ist wie damals, als wir Kühe an Kühe gefüttert haben und dann Rinderwahnsinn bekommen haben.

Glaubst du, das Internet wird am Ende übersättigt mit KIs, die sich gegenseitig nähren, und in den Niedergang geraten, wodurch ihre Branche komplett zerstört wird?