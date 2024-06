Rockstar-Mitbegründer Dan Houser erklärt, warum wir noch nie einen GTA- oder Red Dead-Film gesehen haben

HQ

Es mag seltsam erscheinen, dass wir noch nie einen Grand Theft Auto-Film gesehen haben. Alle Teile scheinen da zu sein. Eine klare Erzählung, eine IP, die sich unglaublich gut verkauft, und viele Ausreden, um klassische Hollywood-Blockbuster-Dinge wie Explosionen und schnelle Autos zu haben.

Laut Rockstar-Mitbegründer Dan Houser hat sich ein Grand Theft Auto- oder Red Dead-Film jedoch noch nie richtig angefühlt. Im Gespräch mit The Ankler verriet er, dass er während seiner Zeit bei Rockstar oft auf einen Film angesprochen wurde.

"Nach ein paar unangenehmen Terminen fragten wir [die Führungskräfte], warum wir das tun sollten." sagte Houser. Anscheinend erhielt diese Frage die Antwort "Du darfst einen Film machen".

"Und wir sagten, nein, was du beschrieben hast, ist, dass du einen Film machst und wir keine Kontrolle haben und ein großes Risiko eingehen, für das wir am Ende mit etwas bezahlen werden, das uns gehört." sagte Houser. "Sie dachten, wir würden von den Lichtern geblendet werden, aber das war einfach nicht der Fall. Wir hatten etwas, das wir für Multi-Milliarden-Dollar-IP hielten, und die Wirtschaftlichkeit machte nie Sinn. Das Risiko machte nie Sinn. Damals war die Wahrnehmung, dass Spiele Filme von schlechter Qualität machten."

Also blieben Houser und Co. bei ihren Waffen und machten Grand Theft Auto in erster Linie als Videospiel-Franchise herausragend. Das Gleiche galt für Red Dead, und obwohl beide leicht anpassungsfähig erscheinen mögen, liegt das Problem darin, dass Rockstar sein Baby an ein Studio übergibt.