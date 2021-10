Rockstar Launcher listet alte GTA-Titel in Unreal-Engine

Rockstar arbeitet angeblich schon seit einiger Zeit an Neuauflagen von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas und Grand Theft Auto: Vice City, die offiziell aber noch nicht angekündigt wurden. Erst vor kurzem ist in Südkorea ein Spiel namens Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition durchleuchtet worden, das all diese Titel vereinen soll, doch der Entwickler will sich dazu nicht äußern. Stattdessen deutet ein Update im Rockstar Launcher darauf hin, dass Rockstar weitere GTA-Spiele auf die PC-Plattform bringen möchte.

Dort sind anscheinend schon vor einigen Wochen Verweise zu den drei obengenannten Spielen aufgetaucht, die in dieser Variante in der Unreal-Engine gebaut sein sollen. Das ist interessant, weil sie nativ in Rockstars modifizierter RenderWare-Engine erstellt wurden. Die Informationen deuten auf nichts Konkretes hin, doch sie werfen natürlich Fragen auf. Zieht man die Anhäufung der aktuellen Meldungen dazu in Betracht, könnte man tatsächlich auf den Gedanken kommen, dass wir uns der Veröffentlichung einer möglichen Neuauflage nähern. Bestätigt ist das nicht und deshalb müssen wir uns gedulden.

Quelle: Twitter-Nutzer @videotech_.