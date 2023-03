Rockstar hätte nie gedacht, dass GTA Online so erfolgreich sein würde

HQ

Auch wenn wir Grand Theft Auto VI mit Spannung erwarten, gibt es immer noch viele Leute, die sich in Los Santos anmelden, um das neueste Update für GTA Online mit ihren Freunden zu testen. Da das Spiel kurz vor seinem 10-jährigen Jubiläum steht, sprach GamesRadar mit Rockstar Norths Design Director Scott Butchard, der ein wenig über den Online-Modus sprach.

"Als wir anfingen, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir 10 Jahre später noch weitermachen würden. Der Erfolg von GTA Online ist nichts, was wir jemals erwartet haben", sagte Butchard. Es scheint seltsam, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass die Formel von GTAs Chaos mit Freunden so erfolgreich sein würde, aber es hat sich eindeutig als Gewinner erwiesen.

Über die vielen Updates des Spiels sagte Butchard: "Natürlich wollen wir sicherstellen, dass GTA Online-Updates kostenlos und für alle zugänglich sind, damit unsere gesamte Community es gemeinsam erleben kann. Das gilt auch heute noch."Rückblickend haben wir GTA Online am Anfang in erster Linie als Multiplayer-Erlebnis vorangetrieben - ob es nun kooperativ oder kompetitiv war, wir hatten das Gefühl, dass wir Spieler einbeziehen und Spaß daran haben mussten, zusammen in einem gemeinsamen Raum zu spielen. Im Laufe der Zeit haben wir erkannt, dass ein Großteil der Erfahrung besser funktioniert, wenn wir mehr Potenzial bieten, das Spiel auf individueller Ebene zu genießen, und dass das Kernerlebnis dann durch das Spielen mit anderen verändert und verbessert werden kann. Wir haben richtig Gas gegeben, als wir anfingen, Heists so zu entwickeln, dass es mit nur einem oder zwei Spielern spielbar ist."

