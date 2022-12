Rockstar hätte in den späten 90ern fast ein Wrestling-Spiel gemacht

HQ

Vom Bowling mit Roman Bellic in Grand Theft Auto IV oder dem Tennisspielen als Michael in Grand Theft Auto V bis hin zu den überraschend exzellenten Rockstar Games Presents Table Tennis ist Rockstar kein Unbekannter im Sport.

Dank VGC ist nun aufgetaucht, dass der legendäre Entwickler um die Jahrhundertwende fast ein Wrestling-Spiel gemacht hätte.

Der YouTube-Kanal Hard4Games interviewte kürzlich den Wrestler Tommy Dreamer zu neu veröffentlichtem Alpha-Material aus dem 2000er Spiel ECW Hardcore Revolution. Und Dreamer, der damals Teil der Wrestlingfirma ECW war und somit in das Spiel einbezogen wurde, hatte eine interessante Anekdote zu erzählen:

"Es gab einen Fan, der für diese Firma arbeitete, und sie sagten: 'Mann, wir wollen, dass dieses ECW-Spiel unsere Nummer zwei hinter diesem anderen Spiel ist, und es ist revolutionär, es passt perfekt zu ECW. Sie kamen alle zu einer ECW Arena Show und dieser eine Typ war so ein großer Fan, und all diese Dinge sollten passieren. Sie [sagten]: 'Wir brauchen nur unser einziges Spiel, um zu treffen, und wenn dieses Spiel trifft, wirst du unser nächstes Spiel sein.' "

"Und wir konnten aus finanziellen Gründen nicht warten, weil Acclaim seine Lizenz für WWE verloren hatte, also boten sie uns jetzt Geld für das Backend an, anstatt für das Frontend. Aber dieses andere Spiel, das, wenn es einschlug, würden wir abheben - dieses Spiel und dieses Franchise war Grand Theft Auto. Und man denkt darüber nach, wie ECW in dieses ganze Genre gepasst hätte, und dieser Typ war Kevin Gill, der dort arbeitete, er war ein großer ECW-Fan."

In einem früheren Interview mit dem Sender TruHeelHeatWrestling, das ebenfalls von VGC ausgegraben wurde, erzählte derselbe Kevin Gill, der damals Mitglied des Rockstar-Produktionsteams war, eine ähnliche Geschichte:

"Ich habe tatsächlich einen Deal für Rockstar Games zusammengestellt, um das ECW-Videospiel zu machen. Ich hatte einen Deal mit [ECW-Besitzer] Paul Heyman abgeschlossen, wir hatten eine Reihe von Meetings, und an einem Wochenende mietete ich einen Van und brachte das gesamte Rockstar Games-Team mit, wie einen 15-Personen-Van, und brachte alle in die ECW Arena in Philly, um es persönlich zu sehen. "

Laut Gill scheiterte der Deal letztendlich, nicht weil Rockstar auf die Veröffentlichung von Grand Theft Auto wartete, sondern weil sie sich nicht sicher waren, ob die ECW genug Langlebigkeit hatte.

"Die finanzielle Situation von [ECW] wurde sehr wackelig und zu dieser Zeit, das ist 1998, hätte 1999 sein können, gingen alle Talente. Es gab viele Fragen in der [Wrestling-Presse] über Talente, denen Geld geschuldet wird und solche Dinge. Und Videospiele brauchen so viele Jahre, um entwickelt zu werden, und die Entwicklung kostet so viel. Es wurde mir gesagt: 'Glaubst du, ECW wird es in zweieinhalb oder drei Jahren geben, wenn wir dieses Spiel herausbringen?' "

Die ECW ging schließlich 2001 bankrott, im selben Jahr, in dem Rockstar Grand Theft Auto III veröffentlichte und die Spielelandschaft für immer veränderte.