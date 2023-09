Rockstar hat jetzt seine eigene Version des Game Pass

HQ

Rockstar hat beschlossen, GTA Plus-Abonnenten einen eigenen Mini-Game Pass zu geben, da Spieler über den Dienst jetzt ohne zusätzliche Kosten auf Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition zugreifen können.

Dies ist nicht wirklich das aufregendste Angebot, um Fans dazu zu bringen, den Dienst zu abonnieren, da Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition bei seiner Veröffentlichung von Kritikern und Fans verrissen wurde. Dies ist jedoch nur das erste in einer wechselnden Auswahl klassischer Spiele von Rockstar, und so werden hoffentlich mit der Zeit weitere Spiele verfügbar sein. Dazu gehört jedoch nicht nur GTA, und alles von Max Payne bis Bully könnte mit der Zeit hinzugefügt werden.

GTA Plus wurde letztes Jahr auf den Markt gebracht und bietet Abonnenten in Grand Theft Auto Online hauptsächlich Boni. Für 6 US-Dollar pro Monat erhalten sie 500.000 US-Dollar auf ihr Bankkonto im Spiel, eine Auswahl an zusätzlichen Autos und Boosts für verdientes Bargeld und EP.

