Rockstar-Gründer Dan Houser erschafft einen neuen Roman über abtrünnige KI

Nachdem er Rockstar verlassen hatte, beschloss der Gaming-Veteran Dan Houser, dass er in seiner Zukunft mehr als nur Spiele machen wollte. Sein neues Studio, Absurd Ventures, produziert weiterhin Spiele, plant aber auch Comics, Graphic Novels und Housers Debütroman A Better Paradise.

A Better Paradise begann als Hörspiel, wurde aber inzwischen als Buch verfilmt. Es folgt einer Welt, in der eine KI in naher Zukunft abtrünnig wird, was zu einer dystopischen Gesellschaft führt. Houser beschreibt die KI als mit "unendlichem Wissen und null Weisheit".

"Wie würde sich ein unglaublich frühreifes Kind fühlen, das sich an alles erinnert, was es je gedacht hat – weil Computer Dinge nicht vergessen – als es zu sprechen begann?" sagt er der BBC.

Da der KI-Sektor weiterhin boomt, steigen auch die Bedenken hinsichtlich der uneingeschränkten Nutzung dieser neuen Technologie. Houser wollte die Ängste der Leute zu Beginn des Buches nicht ausspielen und sagte, er habe ein Jahr vor der Einführung von ChatGPT im Jahr 2022 mit dem Schreiben begonnen. Dennoch wird es jetzt wahrscheinlich einfach sein, beim Lesen von A Better Paradise einen Spiegel unserer realen Welt zu finden.

