Rockstar: "Grand Theft Auto VI Trailer 2 wurde komplett im Spiel von einer PlayStation 5 aufgenommen"

Es gab natürlich viele Diskussionen über den Grand Theft Auto VI -Trailer, der diese Woche unerwartet veröffentlicht wurde, aber in einer Sache scheinen sich so ziemlich alle einig zu sein: Es sieht so aus, als würde es ein lächerlich gut aussehendes Spiel werden.

Vielleicht zu gut aussehend. Trotz der Tatsache, dass es nicht für den PC kommt (zumindest nicht bei der Premiere), haben einige Theorien aufgestellt, dass es der PC ist, der gezeigt wurde, während andere behaupten, dass es durch und durch gefälscht ist. Vielleicht ist das der Grund, warum Rockstar jetzt beschlossen hat, zu bestätigen, dass der unglaublich großartige Trailer auf einer PlayStation 5 lief und dass er tatsächlich Elemente des Gameplays enthält.

Und damit wissen wir es. Wir können im Grunde das am besten aussehende Videospiel aller Zeiten erwarten, wenn es nächstes Jahr auf PlayStation 5 und Xbox Series S/X Premiere feiert - und wir können nur davon träumen, wie es auf PlayStation 5 Pro aussehen wird.