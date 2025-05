Rockstar gibt uns im neuen Trailer einen weiteren Vorgeschmack auf Grand Theft Auto VI

HQ

Aus heiterem Himmel hat uns Rockstar im zweiten Trailer des Spiels, der sich auf die Protagonisten Jason und Lucia konzentriert, einen weiteren Blick auf Grand Theft Auto VI gewährt.

Wir eröffnen den Trailer mit Jason und einem älteren Mann namens Brian, der von Stephen Root gesprochen zu werden scheint. Jason fährt auf dem Weg zum Gefängnis durch Vice City, um Lucia abzuholen, die gerade ausgestiegen ist.

Von dort aus sehen wir noch viel mehr von Vice City, neben einigen der kriminellen Aktivitäten, die Lucia und Jason anstellen werden, wenn wir sie kontrollieren. Es scheint, als ob sie das Leben in Vice City genießen wollen und dafür wahrscheinlich schnelles Geld auftreiben müssen. Im Hintergrund dieses Trailers ist auch ein weiterer Klassiker zu sehen, nämlich Hot Together von The Pointer Sisters.

Wir sehen auch einige der Charaktere, die den Rest der Besetzung ausmachen werden, zusammen mit Andeutungen verschiedener Handlungsstränge. Das Filmmaterial für den Trailer wurde anscheinend mit der PS5 aufgenommen, obwohl unklar ist, wie viel davon nur Filmsequenzen und Gameplay waren. Trotzdem ist klar, dass wir im Vergleich zu Grand Theft Auto V einen visuellen Leckerbissen erleben werden. Wenn Sie mehr über die Handlung des Spiels erfahren möchten, sehen Sie sich die folgende Zusammenfassung an:

"Jason und Lucia haben schon immer gewusst, dass die Karten gegen sie gestapelt sind. Aber als eine leichte Rechnung schief geht, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes Amerikas wieder, inmitten einer Verschwörung, die sich über den Bundesstaat Leonida erstreckt - gezwungen, sich mehr denn je aufeinander zu verlassen, wenn sie lebend herauskommen wollen."

Grand Theft Auto VI erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.