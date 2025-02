Rockstar Games hat einen offiziellen Discord-Server gestartet

HQ

Rockstar Games hat vor kurzem einen offiziellen Discord-Server mit einem speziellen Kanal für Grand Theft Auto VI gestartet, mit der Idee, es den Leuten zu erleichtern, andere zu finden, mit denen sie spielen können, mit anderen Gleichgesinnten zu interagieren und sich über spielbezogene Aktivitäten zu informieren. Es überrascht jedoch nicht, dass Grand Theft Auto VI zur dominierenden Diskussion auf dem Server geworden ist, und der Ton war sowohl chaotisch als auch gehässig.

Nutzer haben falsche Behauptungen über neue Trailer verbreitet, es gab Beleidigungen, Beleidigungen und einfach nur allgemeine Verwirrung. Die Menge an Nachrichten war so überwältigend, dass es sogar notwendig war, den Server in den sogenannten "langsamen Modus" zu versetzen, der die Benutzer darauf beschränkt, alle 10 Minuten eine Nachricht zu senden. Trotz dieser Maßnahme ist der Nachrichtenfluss konstant, mit über 43.000 Mitgliedern, die online Spekulationen und Hoffnungen über das Spiel teilen.

Viele Mitglieder interpretieren den Start des offiziellen Discord-Servers als Zeichen dafür, dass neue Informationen über Grand Theft Auto VI bevorstehen. Ein neuer Trailer, ein neues Veröffentlichungsdatum oder ähnliches. Aber wie immer ist Rockstar schmallippig und schwer vorherzusagen, denn genau wie zuvor werden sie die Informationen ganz nach ihren eigenen Bedingungen preisgeben.

Hast du dir den Rockstar Discord-Server angesehen?