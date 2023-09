Rockstar feiert 10 Jahre GTA V auf enttäuschende Weise

HQ

Rockstar feiert derzeit sein 10-jähriges Jubiläum seit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V. 10 Jahre seit seinem erfolgreichsten Spiel, einem der meistverkauften Spiele aller Zeiten, einer Revolution in den Grenzen der offenen Welt, der Immersion und mehr.

Und wie feiert Rockstar dieses Jubiläum? Natürlich mit einer Reihe von Outfits in GTA Online! Cosplay in Outfits, die von Michael, Franklin und Trevor inspiriert sind, und erhalte Boni für klassische Missionen.

Es ist nicht gerade die Art von Feier, die Sie zum Schreien bringt, aber nur wenige von uns hätten wirklich mehr erwarten sollen. Rockstar arbeitet gerade an Grand Theft Auto VI, aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn das alte Spiel etwas Liebe bekommen hätte, denn abgesehen von dem einen oder anderen Raubüberfall hier und da fühlt sich Grand Theft Auto V genau so an wie vor 10 Jahren. Nun, nur dass du jetzt von Lasern auf der ganzen Karte in die Luft gejagt werden kannst.