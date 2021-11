Rockstar entschuldigt sich für verhunztes Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

HQ

Leider erwies sich Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition als gewaltige Enttäuschung, denn bei den Neuauflagen von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas handelt es sich um schlecht portierte Handyspiele, denen es nicht gelingt, den Glanz der Originale zu kopieren. Zu den technischen Problemen gesellten sich Server-Ausfälle, die verhinderten, dass Käufer auf ihre Produkte zugreifen konnten. Mit der Qualität, die wir von Rockstar erwarten, hatte diese Veröffentlichung nichts gemein und dafür entschuldigt sich das Unternehmen nun.

Am Wochenende wurde eine Nachricht veröffentlicht, in der sich Rockstar für den Zustand entschuldigt, in dem sich Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition derzeit befindet. Das Unternehmen verspricht Updates nachzureichen, um die Remaster zu verbessern. Die ersten Änderungen sollen "bald" verfügbar werden, aber das Team ist sich bewusst, dass mehr nötig sein wird, um dem Anspruch der Fans zu genügen.

In Zukunft sollen deshalb die originalen PC-Spiele wieder erhältlich werden - die hatte Rockstar im Vorfeld der Neuveröffentlichung aus dem Verkauf gezogen. Wer die Remaster-Kollektion vor dem 30. Juni 2022 über den Rockstar Store bezieht oder bereits gekauft hat, erhält diese zwar veralteten, aber ohne Frage deutlich besseren Ausgaben ohne zusätzliche Kosten.