Rockstar entschuldigt sich für holprigen Start von Red Dead Redemption 2 auf dem PC

Red Dead Redemption 2 ist Anfang des Monats auf dem PC gestartet und plagt viele Spieler seitdem mit technischen Mängeln. Der Rockstar Launcher, über den das Spiel vertrieben wird, trug eine beträchtliche Menge an Problemen dazu bei, doch auch die Server von Red Dead Online waren und sind gemeint. Rockstar ist ebenfalls unzufrieden mit dieser Performance und deshalb haben sie es für nötig gehalten, sich in einem offenen Brief bei ihren Fans zu entschuldigen:

"In der vergangenen Woche haben wir so schnell wie möglich an der Behebung von Problemen gearbeitet, die sich auf die Einführung der PC-Version von Red Dead Redemption 2 ausgewirkt haben. Infolgedessen haben wir bereits eine Reihe dieser Probleme aus dem Rockstar Games Launcher und dem Spiel selbst durch die Bereitstellung von Fixes identifiziert und behoben."

"Wir entschuldigen uns aufrichtig für diese vorübergehenden Unannehmlichkeiten und werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen zu teilen haben. Wir möchten, dass jeder Red Dead Redemption 2 so schnell wie möglich, wie beabsichtigt auf dem PC erleben kann."

Als Entschädigung verschenkt Rockstar Versorgungspakete an Spieler von Red Dead Online. Da stecken ein hoffentlich warmer Poncho und ein bisschen Munition drin, was euch hoffentlich über ruckelnde Server hinwegtröstet.