Rockstar: Die Arbeiten am "nächsten Ableger der Grand-Theft-Auto-Serie sind in vollem Gange"

Grand Theft Auto V ist über neun Jahre alt, doch das hält die Spieler nicht davon ab, das Game jedes Jahr millionenfach zu kaufen. Rockstar braucht auf absehbare Zeit keinen neuen Teil, weil sich das letzte Spiel noch immer so wahnsinnig gut verkauft. Heute Abend wurde dennoch offiziell angekündigt, was die Gerüchteküche seit Jahren hinter jedem noch so kleinen Kiesel vermutet. Auf der offiziellen Webseite von Rockstar steht, dass die nächste Installation im GTA-Universum "in vollem Gange" ist:

"Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA V wissen wir, dass uns viele von euch nach einem neuen Teil der Grand-Theft-Auto-Serie gefragt haben. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es unser erklärtes Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir zuvor abgeliefert haben. Wir freuen uns, euch deshalb bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir so weit sind."