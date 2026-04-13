Rockstar bestätigt die jüngste Datenpanne, weist jedoch darauf hin, dass es keine Auswirkungen auf "unsere Organisation oder unsere Spieler" geben wird.

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Rockstar ist normalerweise ein Unternehmen, das viele Schlagzeilen auf sich zieht, wenn es unter Cyberangriffen und Datenpannen leidet, hauptsächlich weil der berühmte Entwickler selten Informationen über seine kommenden Projekte teilt, was die Fans verzweifelt nach Restinformationen verlangt. In diesem Sinne steht Grand Theft Auto VI bevor, und wir sind uns immer noch ziemlich unsicher, was uns erwartet, da nur wenige Trailer geteilt und auf der Website kleine Informationen enthüllt wurden.

Am Wochenende wurde Rockstar erneut gehackt, diesmal von der Gruppe, die sich selbst "ShinyHunters" nennt, was viele dazu brachte, sich zu fragen, ob uns ein weiteres Leck in dem Ausmaß von 2022 erwartet. Laut Rockstar wird das überhaupt nicht der Fall sein.

In einer Stellungnahme des Entwicklers (laut VGC) wird darauf hingewiesen, dass Rockstar zwar gehackt wurde, die Täter aber nur "eine begrenzte Menge nicht-materieller Unternehmensinformationen" mitgenommen haben und dass dieser "Vorfall keine Auswirkungen auf unsere Organisation oder unsere Spieler hat."

Das hat die Hackergruppe jedoch nicht davon abgehalten, die Daten zu lösen, denn die Gruppe setzt eine Deadline bis zum 14. April für jede Entscheidung von Rockstar, wobei ShinyHunters über The Cybersec Guru behaupten: "Zahlen oder leaken. Dies ist eine letzte Warnung, sich bis zum 14. April zu melden, bevor wir leaken, zusammen mit mehreren nervigen digitalen Problemen, die auf dich zukommen werden. Triff die richtige Entscheidung, sei nicht die nächste Schlagzeile."

Leaks hin oder her, es wird Zeit, dass wir mehr von Rockstar über GTA VI hören, besonders wenn das Spiel wie geplant im November noch auf PS5 und Xbox Series X/S debütiert und vielleicht bald darauf auf dem PC.