Square Enix wird Neo: The World Ends With You erst Ende Juli starten, doch schon heute konnten wir einen Blick auf die Intro-Sequenz des neuen Rollenspiels werfen. Die Japaner präsentieren den Titel gewohnt auffällig in vielen bunten Farben und Formen, während ein kleiner Vorgeschmack auf unterschiedliche Musiktracks aus dem Rock- und Metal-Genre gespielt wird. Allzu viel verrät uns das Material aber natürlich nicht - als Appetitanreger reicht es allemal.