Rockfish zögert Verkaufsstart von Everspace 2 hinaus

Das Coronavirus betrifft die Videospielindustrie auf vielfältige Art und Weise und das beginnt im Kleinen: Gewöhnliche Anspiel-Events für die Presse, wichtige Geschäfts-Meetings und nicht zuletzt die großen Messen - diese Dinge werden aktuell aufgeschoben oder gänzlich auf Eis gelegt, weil niemand mehr aus dem Haus gehen möchte. Obwohl die Folgen nicht immer sofort abzusehen sind, hat die aktuelle Gesundheitskrise sogar einen Einfluss auf die Produktionsabläufe von Entwicklerstudios, wie uns Rockfish Games diese Woche mitteilte.

Die Hamburger verschieben ihren Zeitplan von Everspace 2 einige Monate nach hinten, um mehr Zeit zur Neuorganisation wirtschaftlicher Absprachen und Kooperationen zu erhalten. Außerdem hoffen sie darauf, einen Zeitraum zu finden, in dem ihr Nischentitel idealerweise mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Befürchtungen sind der Grund, warum die beiden geplanten Testphasen sowie der erwartete Verkaufsstart der Early-Access-Version hinausgezögert wurden. Everspace 2 soll erst Ende des Jahres erhältlich sein, vermutlich im Dezember, denn da ist in den Augen der Entwickler mehr Interesse an ihrem Titel vorhanden. Währenddessen berichtet Rockfish von Sci-Fi-Cockpits aus der Ego-Perspektive und neu angestrichenen Raumschiffen - sie machen also Fortschritte.