Rockets und Hawks komplettieren das Halbfinale des NBA Cups, Warriors-Fans bedauern das K.o.-Format

Der NBA Cup hat seine vier Halbfinalisten bestätigt. Am Dienstag besiegten die Milwaukee Bucks die Orlando Magic und die Oklahoma City Thunder die Dallas Mavericks.

Obwohl es sich nicht um eine prestigeträchtige Trophäe handelt, beginnen die NBA-Fans das Format eines Pokals zu schätzen, das eher den europäischen Wettbewerben ähnelt. In der Zwischenzeit erhält die NBA etwas zusätzliches Geld aus dem Emirates-Sponsoring und dem Ticketverkauf in Las Vegas, was den Sportfans in den kalten Dezembertagen etwas Interessantes zu bieten bietet.

Gestern wurden zwei weitere Spiele gespielt. Am knappsten war der 91:90-Sieg der Houston Rockets gegen die Golden State Warriors, ein Spiel, das anders hätte verlaufen können, wenn Stephen Curry in den letzten zehn Sekunden nicht einen Dreier verfehlt hätte. Das ist das Schöne am K.O.-Format, etwas, das US-Fans nicht so gewohnt sind...

Dann gewannen die Atlanta Hawks mit 108:100 gegen die New York Knicks, obwohl sie auf ihrem heimischen Rasen im Madison Square Garden spielten. Trae Young erzielte 22 Punkte und neckte die enttäuschten Zuschauer mit einer Geste, die ESPN-Kommentator Kendrick Perkins verärgerte: "Er ist der am meisten respektierte Star seit Carmelo Anthony".

Nach diesen Viertelfinalen werden die Halbfinals auf neutralem Boden in Las Vegas ausgetragen, zählen aber weiterhin für die reguläre Saison. Das Halbfinale wird am Samstag, den 14. Dezember, ausgetragen:



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder



Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks



Die Bucks sind das einzige Team, das aus dem letztjährigen Final Four zurückkehrt, das schließlich von den Los Angeles Lakers gewonnen wurde. In diesem Jahr kam LeBrons Team nicht einmal über die Gruppenphase hinaus. Das Finale findet am Dienstag, den 17. Dezember, statt.