Rocket League umreißt August-Update und Herbstinhalte

Psyonix hat im Sommer die Achtziger aufleben in Rocket League aufleben lassen, letzte Woche haben sie einen Blick auf die kommende Herbstsaison geworfen. Die Fans haben dem Studio mitgeteilt, dass sie die saisonalen Wechsel zügiger genießen wollen, weil das Spiel zwischen diesen Events über die Jahre etwas an Fahrt verloren habe. Der Rocket Pass 3 wird deshalb bis zum Start der nächsten Saison verlängert, die Inhalte stehen also noch bis zum 27. August bereit - allerdings ohne neue, wöchentliche Herausforderungen. Der nächste Rocket Pass startet am Tag danach und erlaubt es euch, solche Missionen anzusammeln. Die genauen Inhalte möchte der Entwickler im August enthüllen.

Worüber sie stattdessen jedoch sprechen möchten, ist die kompetitive Season 11, die am 27. August endet und am selben Tag, nach einer Titelaktualisierung, erneut beginnt. Belohnungen für die Platzierung in der aktuellen Saison werden erst später veröffentlicht, erklärte Psyonix. Zudem nannte das Studio einen erwarteten Termin für neue Akustikoptionen im Spiel. High Dynamic Range Audio wird voraussichtlich am 27. August mit dem großen Herbst-Update veröffentlicht, weitere Einzelheiten werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Darüber hinaus dürfen sich Spieler im Herbst auf die dritte Ausgabe von Haunted Hallows freuen, dem Halloween-Event.

