Rocket League trifft Transformers in neuem Mash-up

Psyonix hat heute eine neue Zusammenarbeit mit Hasbro gestartet, um die Premiere von Transformers: Rise of the Beasts zu feiern. Bumblebee wurde dem Spiel hinzugefügt, und da er ein Transformer ist, kann er etwas, was kein anderes Auto kann:

"Dieses erste Auto seiner Art Rocket League verfügt über ein kleines Geheimnis, das unter seiner gelb-schwarz gestreiften Motorhaube verborgen ist! Nachdem du ein Match gewonnen hast, verwandelt sich das Auto in den Robotermodus von Bumblebee, bevor es in eine zufällige Jubelanimation springt. Oh, und pass auf – es gibt eine seltene Animation, die nur passieren kann, wenn du MVP wirst."

Es gibt auch noch mehr Dinge, die dem Spiel Transformers-Flair verleihen, darunter die Spielerhymne "Transformers Theme" und eine Optimus Prime Goal Explosion. Mehr dazu erfahrt ihr hier, und wir haben unten auch einen kurzen Trailer für euch.