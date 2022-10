Rocket League startet Halloween-Event

HQ

Halloween-Feierlichkeiten werden langsam, aber stetig größer, auch außerhalb der USA und in der Welt der Videospiele achten alle großen Online-Titel darauf, die Feierlichkeiten in irgendeiner Weise anzuerkennen.

Rocket League ist nicht anders und hat jetzt ein Event namens Haunted Hallows angekündigt, das am 19. Oktober beginnt und bis zum 1. November läuft. Wir haben einen Trailer, um zu zeigen, was es zu bieten hat, und unten ist auch die offizielle Beschreibung, und weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Homepage.

"Es lebt! Haunted Hallows bringt die Ikonen des Horrors in die Rocket League. Die Veranstaltung, die in der Farmstead (Spooky) Arena stattfindet, beginnt mit einer gruseligen Partie Spooky Cube und wechselt am 26. Oktober zu Heatseeker. Im Item-Shop findest du eine grässliche Reihe von Horror-Bösewicht-Spielerhymnen und schaltest während des gesamten Events Herausforderungsbelohnungen frei – WENN du überleben kannst, um sie zu beanspruchen...

Schnappen Sie sich Ihre Taschenlampe und Schaufel, Haunted Hallows wird vom 19. Oktober bis 1.

November lebendig."