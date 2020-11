Rocket League läuft mit 120 fps auf Xbox Series, PS5-Version nur auf PS4 Pro-Level

You're watching Werben

Die neue Generation der Konsolen ist in vollem Gange, wie es scheint hat die Xbox Series S und X eine sehr gute Unterstützung der Drittanbieter, so dass es für fast alle populären Spiele Next-Gen Verbesserungen gibt. Das stimmt nicht ganz für Rocket League, denn das Spiel erhält lediglich eine stabilere Bildrate und lädt schneller auf der neuen Konsole.

Psyonix hat jedoch bereits verkündet, dass weitere Verbesserungen mit einem Dezember-Update auf dem Weg sind. Demnach soll die Xbox Series X in 4K, mit 60fps und HDR laufen. Falls ihr keinen 4K-Bildschirm besitzt, könnt ihr das Spiel auf 1080p supersamplen, wodurch ihr massive qualitative Verbesserungen erhaltet.

Dazu kommt ein sogenannter Performance Mode in 2688 x 1512 (70 Prozent von 4K) mit 120fps und HDR. Die Benutzeroberfläche wird trotzdem in 4K dargestellt. Auch der Performance Mode kann supersampled mit 1080p gespielt werden. Auf der Xbox Series S hingegen lässt sich Rocket League mit einer Auflösung von 1080p mit 60fps und HDR spielen. Hierbei läuft der Performance Mode in 1344 x 756 (70 Prozent von 1080p), dafür jedoch auch in 120fps und HDR.

Auf der Playstation 5 hingegen wird sich Rocket League, ebenso wie es bei Star Wars: Squadrons der Fall ist, genau so wie auf der Playstation 4 Pro spielen. Damit erhaltet ihr auf Sonys Next-Gen eine 4K-Auflösung und 60fps.