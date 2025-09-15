Rocket League kehrt im Mai 2026 für das kommende Major nach Frankreich zurück

HQ

Jetzt, da die Saison 2025 für die Rocket League Championship Series in den Büchern steht, verschiebt sich die Frage natürlich auf 2026 und was Psyonix und Epic Games auf Lager hat. Wir wissen es bereits, da der Zeitplan für 2026 bekannt gegeben wurde, und wir weisen darauf hin, dass die Saison im November beginnt und ein erweitertes Worlds-Event hat.

Zunächst beginnt die Saison am 14. November, wenn die Regionalligen beginnen. Der erste Split des Jahres läuft bis März und wird durch einen Kick Off Studio LAN zwischen dem 5. und 7. Dezember und einen nordamerikanischen Major Ende Februar akzentuiert. Den Ort dieser Veranstaltung kennen wir noch nicht.

Der zweite Split beginnt Ende März und läuft bis Ende Mai, wobei Major 2 am Ende des Monats stattfindet und die Action für ein Major nach Frankreich zurückkehrt, das zwischen dem 20. und 24. Mai im La Defense Arena in Paris stattfindet.

Danach wird es im Laufe des Sommers 1v1- und 2v2-Events sowie die letzte Qualifikationsrunde geben, alles vor dem Worlds 2026 im September, der auf insgesamt sechs Tage ausgeweitet wird.