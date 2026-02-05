Rocket League kehrt für den zweiten Major der Saison 2026 nach Paris zurück

HQ

Pysonix hat eine Menge weiterer Informationen zum zweiten Major der Saison 2026 Rocket League Championship Series veröffentlicht. Die Veranstaltung findet zwischen dem 22. und 24. Mai statt und findet in Paris, Frankreich, in der La Défense Arena in der Stadt statt.

Die Arena, die als Europas größtes Hallenstadion gilt, wird drei Tage lang Austragungsort fürRocket League Wettkampfveranstaltungen sein, bei denen viele der besten Spieler und Teams aus aller Welt anwesend sein werden. Insgesamt werden 345.000 Dollar angeboten, und obwohl es nicht das erste Mal ist, dass Frankreich ein großes Rocket League Turnier ausrichtet (wie die Weltmeisterschaft 2025 in Lyon-Decines stattfand), wird es das erste Mal sein, dass es eine solche Unterstützung erhält, da bei früheren Turnieren nur zwei Tage Wettkampf stattfanden.

Für diejenigen, die teilnehmen möchten, ist die gute Nachricht, dass die Tickets relativ bald in den Verkauf gehen werden, wobei die erste Lieferung am 12. Februar um 9:00 GMT/10:00 Uhr MEZ angeboten wird. Am 11. Februar wird es einen Vorverkauf für diejenigen geben, die ihr Interesse bereits angemeldet haben.

Freuen Sie sich auf Rocket League s Rückkehr nach Frankreich?