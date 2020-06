Rocket League feiert fünften Geburtstag mit fettem Update

Rocket League bleibt auch 2020 ein unterhaltsames Spiel, das Fans verschiedener Sportarten unter sich versammeln kann. Im Jahr 2015 ist der große Erfolg erschienen und noch immer arbeitet das Kernteam von Psyonix an regelmäßigen Updates. Und wo wir gerade davon reden: Rocket League feiert bald sein fünfjähriges Bestehen und dafür ist einiges geplant. In einem Beitrag auf der offiziellen Webseite des Spiels gab das Studio bekannt, dass in den nächsten Monaten ein großes Update veröffentlicht werden soll. Ab Ende Juni wird bereits eine zweiwöchige Veranstaltung mit limitiert spielbaren Modi verfügbar sein, außerdem sollen kosmetische Gegenstände im Shop verfügbar werden.