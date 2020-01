Rocket League feiert 2020 mit einer neuen Arena

Pysonix ist ebenfalls im Jahr 2020 angekommen, denn es gibt Neuigkeiten für Freunde des Autoraketenfußballs. Am 20. Januar gelangen eine Reihe kosmetischer Gegenstände im Zuge des sogenannten Lucky-Lantern-Events in Rocket League, gleichzeitig erscheint ein neues Spielfeld - die verbotene Tempelarena. Freut euch auf asiatisches Flair mit Drachen, Feuerwerk und hübschen Papierwimpeln, die ihr an eure Boliden pappen könnt. Einige der Vinyl-Designs und Antennen sind vom chinesischen Neumondfest inspiriert, bis zum 10. Februar läuft das Event.

