Rocket League erhält einen Mandalorian-Modus und neue Beute

Rocket League ist kein Unbekannter für Kollaborationen und es fühlt sich fast seltsam an, dass es nicht schon längst passiert ist, aber eine Zusammenarbeit mit The Mandalorian hat jetzt begonnen. Dazu gehören viele Gegenstände, die du kaufen kannst, aber auch ein neuer Modus namens G-Force Frenzy, der "ein neuer zeitlich begrenzter 3v3-Modus ist, in dem du schneller durch die Luft rasen wirst als ein N-1-Sternenjäger".

Unten findest du alle neuen Sachen, die du für deine Fahrten kaufen kannst, entweder einzeln oder als großes Paket mit allem - wie wir als Anhänger all das zeigen. Preise und Beschreibungen finden Sie auf der offiziellen Homepage.



Fennec Karosserie (grau lackiert)



Bo-Katan Kryze Octane Aufkleber



Das Emblem "Armorer Breakout"



Din Djarin Fennec Aufkleber



Boba Fett Octane Aufkleber



Nite Owl Räder



Mythosaurier-Räder



Mudhorn Räder



Boba Fett Räder



Pfeifende Vögel Tor-Explosion



Explosion des Ziels "Seismische Ladung"



Din Djarin Spieler-Banner



"Mandalorian"-Spielertitel