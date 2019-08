Rocket League: Einige Spieler wollen weiterhin von Lootboxen überrascht werden

Gestern erst haben wir erfahren, dass Psyonix die Zufälligkeit von Lootboxen in Rocket League abschaffen möchte, heute lesen wir von ein paar Spielern, die darüber offenbar gar nicht so glücklich sind. Obwohl Mikrotransaktionen generell nicht sonderlich verbraucherfreundlich rüberkommen gibt es eben Menschen, die sich gerne überraschen lassen möchten. Deshalb freuen sich nicht alle Spieler darüber, dass Rocket League in diese Richtung geht, schreibt PC Gamer.

Die Kollegen behaupten, dass Freunde von zufälligen Belohnungen in den Beutekisten ein unterhaltsames Konzept finden - genau das hatte uns EA bereits vor einigen Monaten verklickern wollen. Man muss also grundsätzlich zwischen den Spielern unterscheiden, die durch kosmetische Variationen in Lootboxen zum (Weiter-)Spielen animiert werden sollen, und denjenigen, die einfach gerne ein paar Kisten öffnen und Spaß haben, wenn sie ab und zu mal etwas Brauchbares bekommen. Das sind die zwei Seiten der Medaille - wo seht ihr euch?

