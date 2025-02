Rocket League Die Weltmeisterschaft 2025 findet in Frankreich statt

HQ

Da wir gerade über den Austragungsort, den Austragungsort und das Land für das Fortnite World Championship im Jahr 2025 berichtet haben, können wir auch etwas über das 2025 Rocket League Championship Series World Championship hinzufügen.

Wie in den letzten Jahren findet das erste Rocket League -Turnier direkt nach dem ersten Fortnite -Turnier statt, und zwar am selben Ort, in der gleichen Stadt, im selben Land.

Das bedeutet, dass die 2025 World Championship auch in Lyon-Décines, Frankreich, im LDLC Arena stattfinden wird, nur dass sie zwischen dem 9. und 14. September stattfindet, wo 20 der besten Teams aus der ganzen Welt um 1,2 Millionen US-Dollar kämpfen.

Tickets für diese Veranstaltung werden auch nächste Woche verkauft, und zwar bereits ab dem 10. Februar für den Vorverkauf und dem 12. Februar für den allgemeinen Einlass.