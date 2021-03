Rocket League: DFH-Stadion wird kommende Woche überarbeitet

You're watching Werben

Am 7. April wird Psyonix eine überarbeitete Version der Karte "DFH Stadion" in Rocket League vorstellen. Spieler dürfen sich außerdem darauf einstellen, Belohnungen für wettbewerbsfähige Turniere zu erhalten, da die Entwickler eine neue Saison starten. Gleichzeitig (und das ist das Hauptaugenmerk) werden neue Gegenstände verkauft, die in Zusammenarbeit mit Lizenzpartnern bei Nascar und der Formel 1 entstehen. Im Verlauf der Woche können sich Spieler über die Inhalte eines weiteren Saison Passes informieren, schreiben die Entwickler.