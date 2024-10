Rocket League Championship Series kehrt 2025 nach Birmingham zurück

HQ

Competitive Rocket League kehrt nächstes Jahr nach Großbritannien zurück. Psyonix hat den Zeitplan für die Major -Turniere für das Jahr 2025 Rocket League Championship Series bestätigt, und den Auftakt macht ein Birmingham Major, das für Ende März geplant ist.

Mit einem Angebot von 5 Millionen US-Dollar für die gesamte Saison 2025 können wir davon ausgehen, dass der erste Major des Jahres zwischen dem 27. und 30. März in die britische Stadt zurückkehrt. Darauf folgt ein anderer Major zwischen dem 26. und 29. Juni an einem unbekannten Ort, bevor der World Championship zwischen dem 16. und 21. September ebenfalls an einem unbestimmten Ort stattfindet.

Apropos Birmingham Major: Die Tickets werden ab dem 30. Oktober in den Verkauf gehen, wobei die Action beim bp pulse LIVE Arena im National Exhibition Centre (NEC) zu sehen ist. Uns wird gesagt:

"Die RLCS-Saison 2025 wird ihr erstes Arena-Event des Jahres in Birmingham austragen und damit nach Großbritannien zurückkehren. Das RLCS 2025 Major 1 findet vom 27. bis 30. März in der bp pulse LIVE Arena im National Exhibition Centre (NEC) statt.

"Die bestenRocket League Spieler der Welt werden Ende März nach Solihull, Birmingham, kommen, um vom 29. bis 30. März vor einem Live-Publikum um die erste Trophäe der RLCS-Saison 2025 zu kämpfen."

Mit Tickets zwischen 55 und 120 £, werden Sie nächstes Jahr zur RLCS Birmingham Major gehen?