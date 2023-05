Rocket League bekommt ein Star Wars-Crossover

HQ

Der Star Wars-Tag rückt immer näher, und unter den Feierlichkeiten zum 4. Mai wird Rocket League eine eigene Hommage an das Science-Fiction-Franchise in Form von vier separaten Kosmetikpaketen hinzufügen.

Mit den Droid Packs kannst du deine Peitsche im Stil von C-3PO, R2-D2, BB-8 und K-2SO ausstatten. Sie können die Aufkleber separat kaufen oder sie alle in einem Bundle erhalten, wenn Sie auch zusätzliche Boni erhalten möchten, einschließlich eines neuen Spielertitels und einer Hymne.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, welchen Droidenstil ihr am 4. Mai in Rocket League annehmen werdet.