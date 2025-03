Rocken Sie stilvoll ins Kinderzimmer mit diesem 4.000 Pfund teuren "Prambo"

HQ

"Born to perform" ist der Slogan der neuesten Kreation, die ein Lamborghini-Emblem trägt, und ehrlich gesagt ist es vielleicht einer der passendsten Slogans aller Zeiten. Nein, wir sprechen über ein neues Auto oder sogar über ausgefallene Kleidung oder Möbel oder etwas anderes, was wir sagen, ist ein Kinderwagen, ein Modell, das in Zusammenarbeit mit Silver Cross erstellt wurde, und ein Modell, das wir "Prambo" nennen.

Offiziell ist es als Reef Al Arancio bekannt, und laut der Store-Seite handelt es sich um einen Kinderwagen, der "eine neue Ära des Superkinderwagens" einläuten wird. Es hat eine "Vision von Luxus und Vermächtnis" und ist "für Eltern konzipiert, die das Unerwartete suchen".

Der Prambo wird mit einer Babywanne, einem Kinderwagensitz, einem Fahrgestell, einem Fußsack, zwei Regenhüllen, universellen Autositzadaptern, einem Getränkehalter, einem Sonnensegel und einem Moskitonetz geliefert. Wenn wir über den Prambo sprechen, der Käufer 4.000 Pfund kosten wird, wird uns gesagt:

"Durch die Kombination der beispiellosen Autorität von Silver Cross im Bereich der Innovation in Kinderzimmern mit der ikonischen DNA von Automobili Lamborghini wird ein Superkinderwagen geboren. Mit Hochleistungsstoffen, einem facettierten Rahmen und einem Hauch von Arancio-Orange ist Reef AL Arancio ein außergewöhnliches Paket."

Der Prambo ist derzeit bei Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich, aber der Haken ist, dass es nur 500 Modelle in freier Wildbahn gibt, was ihn zu einem sehr exklusiven Kinderwagen macht.