Rockbeasts Vorschau: Bojack Horseman trifft Nirvana

Rockbeasts (oder RÖCKBEASTS in Großbuchstaben mit einem Umlaut über dem O, wie es tatsächlich heißt) ist ein Rock-'n'-Roll-Managementspiel mit RPG-Elementen, in dem man in die Rolle eines frisch graduierten Managers einer Garagenband mit anthropomorphen Tieren schlüpft. Stell dir vor: Bojack Horseman trifft Nirvana in einer handgezeichneten, erwachsenen Animationswelt. Man kümmert sich um eine Gruppe ego-getriebener, wilder Bandmitglieder, die in einem alternativen 90er-Jahre-USA von Grund auf neu anfangen, geprägt von Grunge, MTV und den rücksichtslosen Realitäten der Musikindustrie. Zu den Aufgaben gehören das Buchen von Auftritten, das Aushandeln von Veranstaltungsorten, das Verwalten von Ressourcen, das Reparieren von Ausrüstung, das Erstellen von Setlists und das Treffen schwieriger Entscheidungen, die sich auf die Karriere der Band und die internen Beziehungen auswirken.

Die Geschichte ist eine schwarze Komödie-Drama, geschrieben von Jakub Szamałek, der zuvor zu The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 beigetragen hat, mit Stimmen unter anderem von erfahrenen Baldur's Gate 3-Schauspielern und Rockikone Iggy Pop als Hunderadiomoderator. Man führt die Band von kleinen Bars und Proberäumen zu größeren Arenen, während man sich durch Veranstaltungsorte und ihre oft ausgelassenen/farbenfrohen Besitzer, Plattenfirmenmanager und die persönlichen Dämonen der Mitglieder navigiert. Jedes Mitglied hat einzigartige Eigenschaften, die sich auf die Dynamik auswirken: Der Bassist ist ein liebenswerter Kanadier, der jedoch verschuldet ist, der Schlagzeuger lebt nur für sein Instrument und Alkohol, und die Gitarristin hat ein Ego, das eine eigene Anziehungskraft ausübt. Eure Entscheidungen beeinflussen Beziehungen, den Ruf und das Endergebnis. Das Spiel bietet über 100 Charaktere mit Sprachausgabe und 90 Schauplätze von Nashville bis Denver.

Du kannst die Band selbst benennen. Ich habe natürlich 'Conny-Martinz' gewählt.

Das Gameplay konzentriert sich auf das Management der Band: das Ausbalancieren von Ressourcen wie Essen und Ausrüstung, Planung von Proben für die Moral, Setlists basierend auf individuellen Stärken und rhythmusbasierten Konzerten, bei denen man die Auftritte in Echtzeit steuert, um Publikum, Einnahmen und Ruf zu beeinflussen. Es kombiniert Management, RPG-Auswahl und Minispiele mit 17 Originalstücken im Alternative-Rock-Stil. Die Ästhetik ist handgezeichnet in einem leicht rauen 90er-Jahre-Flair, mit Orten wie Plattenläden, Radiosendern und Straßenszenen in einem Stil, der von Zeichentrickserien inspiriert ist, wobei BoJack Horseman die offensichtlichste Inspirationsquelle ist. Die Umgebungen fangen das Chaos mit Postern, Roadies und Backstage-Intrigen ein, während der Soundtrack den klassischen Seattle-Sound verstärkt.

Ich habe ein paar Stunden des Spiels gespielt und... Ich denke tatsächlich, dass das am Ende ein sehr unterhaltsames Spiel werden könnte. Was ich zum Glück erleben durfte, ist ein relativ früher Build, der noch lange nicht fertig ist, aber das Potenzial zeigt, das vorhanden ist. Allerdings bin ich auf einige Teile gestoßen, die nicht besonders poliert aussahen, und gegen Ende der Version, die ich gespielt habe, wurde ich auch "soft locked". Entwickler Lichthund hat noch einiges zu tun, bevor das Spiel für die Veröffentlichung bereit ist, aber gute Dinge kommen zu denen, die warten, und in diesem Fall hoffe ich, dass wir noch etwas länger warten können. Rockbeasts ist derzeit ein Rohdiamant, und es wäre schade, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen, ihn richtig zu polieren.

Es ist ein charmantes Spiel, aber es braucht hier und da noch etwas Feinschliff.

Dies ist eine ambitionierte Mischung aus Gameplay-Elementen und Genres. Ich mag den Rollenspiel-Teil, bei dem man die Band kennenlernt und sowohl sie als auch ihre Ausrüstung verbessert. Es fühlt sich solide an, und die Art und Weise, wie es präsentiert wird, ist das Tüpfelchen auf dem i. Es machte auch überraschend viel Spaß, die Songs während der Auftritte der Band zu spielen, etwas, das in einem stark vereinfachten Guitar Hero-Minispiel gemacht wird, bei dem ich lieber einen Controller als WASD und Leertaste benutzt hätte. Hoffentlich werden sie das in Zukunft beheben. Neben den Rhythmuskonzerten gibt es Quests, die auf moralischen Dilemmata basieren, wie etwa Verhandlungen mit gierigen Plattenfirmen oder den Umgang mit internen Konflikten, und alles ist zu einer Erzählung verwoben, die trotz der frühen und unvollendeten Version, die ich gespielt habe, vielversprechend wirkt.

Wir haben noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Rockbeasts, aber es ist für 2026 geplant, und ich hoffe, es steht nicht zu kurz im Kalender. Dieses Spiel braucht Zeit und Liebe, denn - wie gesagt - könnte es etwas wirklich Besonderes werden. Nach der Veröffentlichung wird es auf dem PC über Steam, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch verfügbar sein.

