Rockbeasts ist ein von Papers Please inspiriertes Management-RPG in dem es darum geht, "ein Rockstar zu werden"

Während unserer Zeit in Portugal für DevGAMM Anfang dieser Woche hatten wir die wunderbare Gelegenheit, mit dem Entwickler Licht Hund zu sprechen, wo wir mit dem Team über ihr bevorstehendes und mit Spannung erwartetes Projekt Rockbeasts gesprochen haben. Dies ist ein Management-RPG, bei dem man den Anführer einer Rockband spielt und die komplexen und wettbewerbsintensiven Gewässer der Musikindustrie navigieren muss, in der Hoffnung, groß rauszukommen und ein Rockstar zu werden.

Über die Idee hinter dem Projekt und woher Licht Hund Inspiration kam, sagte uns Kreativdirektor und CEO Bartosz Pieczonka Folgendes:

"Oh, es war eine sehr lange Reise. Wir wollten ein Spiel über Musik machen, wir wollten ein Spiel darüber machen, ein Rockstar zu werden und was das bedeutet und was es bedeutet, seinen Träumen nachzujagen. Und wir wollten es nicht aus der Perspektive eines Musikers, sondern aus der Perspektive eines tatsächlich verantwortlichen Bands haben. Deshalb fanden wir, dass ein Manager eine spannende Perspektive dafür ist."

Pieczonka fuhr fort: "Wir haben auch mit Mechaniken herumgespielt, wir haben Spiele wie Papers Please genossen, wenn es viele mechanische Dinge gibt, aber auch moralische Entscheidungen und Konsequenzen. Und so haben wir angefangen, mit der Idee zu spielen, ein Managementspiel zu machen, und sind von dort aus gewachsen. Wir haben angefangen, mehr Entscheidungen einzufügen und die Erzählung aufzubauen. Und es hat uns viel Zeit gekostet, es hat sechs Jahre gedauert, und ich glaube, schon in den ersten drei Jahren haben wir überlegt, was dieses Spiel sein wird, wie wir die Geschichte erzählen und worum es gehen soll."

Komponist und Audiodesigner Marcin Sonnenberg meldete sich daraufhin zu den musikalischen Themen und Schwerpunkten von Rockbeasts und verriet, dass Pop-Punk-Bands in dieser Hinsicht maßgeblich inspiriert seien.

"Ja, also wussten wir von Anfang an, dass die Musik natürlich eine große Rolle im Spiel spielen wird. Aber es hat eine Weile gedauert, bis wir definitiv den Stil getroffen haben, in dem wir gehen wollen. Also haben wir anfangs ein wenig mit verschiedenen Rockgenres experimentiert. Aber dann haben wir uns wirklich auf den Sound der 90er konzentriert und wollten unser Spiel in dieser speziellen Ära verankern.

"Also haben wir Hinweise von ikonischen 90er-Grunge-Bands genommen, und es ist im Grunde eine Hälfte des Soundtracks. Und dann kannst du deine Band dazu bringen, eine andere Richtung einzuschlagen. Also haben wir auch eine Hälfte des Soundtracks gemacht, die viel stärker von Pop-Punk-Bands wie Weezer, Green Day beeinflusst ist, und so etwas. Aber ja, wir hatten wirklich das Gefühl, dass das die richtige Richtung für das Spiel ist. Es hat sich auch wirklich gut mit der Erzählung und der Kunst verbunden. Und darauf haben wir uns wirklich konzentriert. Und von da an lief es ziemlich reibungslos, was die Idee anging, in welche Richtung wir wirklich gehen wollen."

Derzeit gibt es kein Veröffentlichungsdatum für Rockbeasts, aber das Spiel wird von Team17 veröffentlicht und wird für PC und Konsolen erscheinen. Für mehr Informationen zum Projekt schaut euch unten unser Interview mit lokalisierten Untertiteln an.