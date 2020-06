Rock of Ages 3: Make & Break kegelt im Juni Beta-Spieler um

Rock of Ages 3: Make & Break von Modus Games wird in Kürze eine Beta-Version auf PC, PS4 und Xbox One erhalten. Das Geschicklichkeitsspiel sollte ursprünglich schon diesen Monat erscheinen, allerdings haben die Entwickler den Titel zurückgestellt. Spieler müssen glücklicherweise gar nicht so viel länger darauf warten, denn diese Woche können bereits die ersten Fans rumkugeln. Auf dem PC findet die offene Beta vom 9. bis 16. Juni statt, während die Konsolen-Testserver am 23. Juni starten und am 30. Juni schließen. Das Team wertet anschließend Feedback aus und plant Rock of Ages 3: Make & Break am 21. Juli auf PC, Playstation 4, Google Stadia, Nintendo Switch und Xbox One zu veröffentlichen.

You're watching Werben