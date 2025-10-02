Rock Band 4 und DLC werden am Sonntag von der Liste genommen, wenn das Spiel zehn Jahre alt wird

HQ

Rock Band 4 feiert am Montag sein zehnjähriges Bestehen, was man vielleicht als etwas zum Feiern bezeichnen könnte. Aber... Es ist nicht. Ganz im Gegenteil, denn am Tag zuvor laufen alle Lizenzen ab und das Spiel und einige DLCs werden endgültig aus dem Verkauf genommen.

Danach verschwindet ein DLC-Paket nach dem anderen, da die Zehn-Jahres-Lizenzen ablaufen. Aber wenn du das Spiel oder die Musik gekauft hast, gehört es dir für alle Ewigkeit und kann natürlich auch in Zukunft heruntergeladen werden.

Wenn man bedenkt, dass wieder Plastikgitarren auf den Markt kommen, insbesondere für die Xbox, könnte es eine gute Idee sein, Rock Band 4 - Rivals Bundle zu kaufen, wenn Sie glauben, dass Ihre Lust am Rocken in Zukunft zurückkehren könnte. Das Bundle enthält eine Menge Musik (aber Sie können mehr hinzufügen, wenn Sie möchten) zum lächerlich niedrigen Preis von £8/€10, und wenn Sie jetzt nicht die Chance nutzen, wird es für immer zu spät sein, etwas, das Sie vielleicht bereuen, wenn Sie eines Tages Lust haben, sich eine Plastikgitarre zu kaufen und mit Freunden und Familie zu jammen.

Rock Band 4 kann sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series S/X gespielt werden, und die Entwickler schließen ihren Abschiedsbrief ab:

"Wir sind so dankbar für die Leidenschaft, die diese Gemeinschaft gezeigt hat. Vom Team war es eine besondere Erfahrung, euch mit Rivals-Herausforderungen, einer supertiefen DLC-Bibliothek und einer erstklassigen Band-Simulation zu versorgen. Wenn Sie sich ein paar letzte Songs schnappen wollten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Danke noch einmal

Das Rockband-Team"