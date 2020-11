Rock Band 3 beendet Unterstützung für Musik-Transfer am 1. Dezember

You're watching Werben

Wenn ihr noch immer gerne mit Plastik-Instrumenten abrockt, wie wir es in 2008 getan haben, dann hört gut zu. Einer der Hauptmerkmale der Rock Band-Serie, ist der Fakt, dass wir unsere Musik von einem Spiel in das nächste übertragen können, um somit eine riesige Musikbibliothek zu erschaffen. Da das Genre jedoch nicht mehr so groß ist wie noch vor einigen Jahren, hat Harmonix den letzten Teil der Reihe, Rockband 4, im Jahr 2015 veröffentlicht.

Falls ihr Rock Band 4-Besitzer seid und eure Musikbibliothek von Rock Band 3 noch nicht übertragen habt, dann solltet ihr euch nun beeilen. Denn am 1. Dezember läuft Rock Band 3s Unterstützung für den Transfer von Musik ab. Ansonsten müsst ihr euch damit abfinden, für immer zwischen zwei Titeln wechseln zu müssen, um eure Lieblingssongs spielen zu können.

Xbox-Spieler müssen dafür nicht einmal eine Version von Rock Band 3 besitzen, stattdessen müsst ihr lediglich im Microsoft Store das Rock Band 3 Export Pack für 14,99 Euro kaufen.

Playstation-Spieler müssen Rock Band 3 zuvor auf der PS3 mit ihrem Profil gespielt haben. Anschließend geht ihr in dem Ingame-Musik Store auf ''Export'', das Spiel prüft nun, ob ihr für den Export berechtigt seid. Falls ja, könnt ihr euch das Export Pack für denselben Preis von 14,99 Euro kaufen.

Mit diesen Schritten könnt ihr auch in Zukunft mit einer ordentlichen Auswahl an Musik abrocken.