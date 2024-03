Rochelle Davis von The Crow ist kein Fan des Auftritts von Eric Draven im neuen Film

Kürzlich haben wir einen ersten Blick auf Bill Skarsgård als Eric Draven im kommenden Reboot von The Crow geworfen. Dieser Blick auf die Figur veranlasste den Regisseur des Originalfilms bald dazu, sich zu äußern und seine Unzufriedenheit mit dem Film zum Ausdruck zu bringen, und es scheint, als wäre er nicht allein.

Denn Rochelle Davis, die Schauspielerin, die in dem Film von 1994 Sarah spielte, hat sich nun auch zu Wort gemeldet und erklärt, dass sie kein Fan des Looks von Eric Draven im Film ist. Laut TMZ denkt sie, dass die Figur "schmuddelig, dreckig, schmuddelig" aussieht und dass ihr erster Gedanke, als sie Skarsgård im Kostüm für Draven sah, einfach "igitt" war.

Davis ist sogar so weit gegangen, die Fans dazu aufzurufen, dieses Reboot zu boykottieren und es nicht in den Kinos zu sehen, um das Vermächtnis von Brandon Lee zu respektieren, der während der Dreharbeiten zum Original von 1994 am Set starb.