Nachdem Robots at Midnight einige Monate lang auf Xbox Series X/S und PC erschienen war, wurde nun für PlayStation 5 veröffentlicht. Da wir keine Zeit fanden, das Spiel auf Xbox oder PC zu rezensieren, haben wir uns nun in dieses kleine Soulslike von Finish Line Games gestürzt.

Du schlüpfst in die Rolle des Mädchens Zoe, das in der kleinen Rettungskapsel, mit der sie einem Angriff entkommen wollte, den sie und ihr Vater erlitten haben, auf dem PlanetenYob abstürzt. Zu ihrem Entsetzen muss sie feststellen, dass der Planet, auf dem sie gelandet ist, vollständig von den Menschen verlassen und stattdessen von mörderischen Robotern übernommen wurde. Sie begibt sich nun auf eine Reise durch das trostlose und verlassene Land, um ihren Vater zu finden, und dazu muss sie sich durch Horden von humanoiden Robotern kämpfen.

Robots at Midnight steht irgendwo im Grenzbereich zwischen einem Action-Rollenspiel und einem Soulslike. Du wirst viele der Elemente des Soulslike-Genres wiedererkennen, von Lagerfeuern, an denen du dich selbst heilen kannst (was dazu führt, dass alle besiegten Feinde wieder auftauchen), bis hin zu den großen Bossen, bei denen du ihre Angriffsmuster lernen, ausweichen und ihre Angriffe blocken musst. Du musst aufpassen, dass du nicht auf dem falschen Fuß erwischt wirst, da sie Zoe mit ein paar gut platzierten Schlägen töten können. Die Bosse sind recht gut gestaltet und im Gegensatz zu den anderen Feinden, denen du begegnest, sind sie relativ abwechslungsreich, gegen sie zu kämpfen.

Zoe kann mit jeweils einer Waffe ausgerüstet werden, die von einem großen Schraubenschlüssel bis zu einem großen Schwert reicht. Diese Waffen können an einigen Werkbänken, auf die du auf deinem Weg stößt, aufgerüstet werden, aber Zoe selbst kann nicht aufgewertet werden, da sich ihre Werte ändern, je nachdem, welche Kleidung sie trägt und mit welchen Waffen du sie ausrüstest. An ihrem Arm trägt sie ein MITT (Mobile Impulse Traversal Technology ) Gerät, das als eine Art mechanische Faust und Fernkampfwaffe fungiert, aber eine Abklingzeit hat, so dass es nicht die ganze Zeit verwendet werden kann.

Der Grund, warum ich denke, dass Robots at Midnight an der Grenze zwischen einem Action-Rollenspiel und einem definitiven Soulslike liegt, liegt vor allem darin, dass es zwei Schwierigkeitsstufen hat, wobei sich der niedrigste, Hero Mode, eher wie ein Action-Rollenspiel anfühlt (wenn auch immer noch mit Soulslike-Elementen), während auf dem hohen Schwierigkeitsgrad Master Mode, es spielt sich wie ein manchmal recht herausforderndes Soulslike.

Das Gameplay wurde bis auf die Knochen gekürzt, und vielleicht sogar ein wenig zu tief. Was im Spiel ist, funktioniert ziemlich gut, also liegt es nicht daran, dass es sich nicht gut spielt, es ist nur ziemlich einfach. Allerdings ist es ein ganz nettes Feature, dass die Feinde bei Einbruch der Dunkelheit besonders aggressiv und gefährlich werden.

Die Kämpfe gegen die verschiedenen Roboter sind ziemlich eintönig (die Bosse sind unterhaltsamer, wie oben erwähnt) und es gibt einige Frustrationen, da die Kamera die Feinde nicht immer anvisiert und das MITT Gadget nicht immer aktiviert wird, wenn man den Knopf drückt. Der größte Frust ist jedoch, wenn man während der Kämpfe neue Energie über einen Energy Drink oder einen Energieriegel benötigt, man eine Animation auslöst, bei der Zoe fast stehen bleibt und isst oder trinkt, was man sich ausgesucht hat. Das Problem ist, dass Zoe zwar trinkt oder isst, aber wehrlos ist, da man in dieser Zeit keine Chance hat, sich zu wehren. Es dauert nur ein paar Sekunden, aber diese paar Sekunden können den Unterschied ausmachen, ob man im Bosskampf an der Spitze steht oder kurz vor dem Tod steht und den Kampf von vorne beginnen muss. Dem versuchst du Rechnung zu tragen, indem du Abstand zum Feind schaffst, bevor du deinen Trank nimmst, aber das reicht nicht immer aus, da die Bosse unter anderem aus sehr großer Entfernung angreifen können. Ich habe einige Leben durch diese Animation zum Trinken und Essen verloren und es ist wirklich frustrierend.

Die Grafik in Robots at Midnight ist sehr schön und lässt sich nicht von der teilweise recht bunten Grafik täuschen, da dies ein schwieriges Spiel ist, genau wie man es von dem Genre erwarten würde, besonders auf Master Mode. Der Ton ist sehr gut, mit einem guten Soundtrack, aber mit etwas mittelmäßigen und einfachen Soundeffekten.

Robots at Midnight ist ein einfaches Spiel im Genre Souls und vielleicht ein guter Ausgangspunkt, wenn du als Anfänger in das Genre hineinschnuppern möchtest. Es kann je nach Schwierigkeitsgrad in 5-7 Stunden abgeschlossen werden, und es gibt nicht viel, zu dem man zurückkehren kann, wenn es einmal abgeschlossen ist. Obwohl sich das Spiel gut spielt, kann es wirklich nur für Spieler empfohlen werden, die einen Eindruck vom Soulslike-Genre bekommen möchten, und da es zu einem relativ niedrigen Preis verkauft wird, ist es möglicherweise der beste Ort, um Ihre Reise in ein anspruchsvolles Genre zu beginnen.