Roboter schließt sich Melania Trump beim KI-Bildungsevent im Weißen Haus an

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Ein humanoider Roboter schloss sich Melania Trump im Weißen Haus an, als sie den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Bildung förderte.

Der Roboter, genannt "Abbildung 03", ging neben der First Lady zu einem Technologiegipfel, begrüßte die Gäste in 11 Sprachen und bezeichnete sich selbst als Teil einer "historischen Bewegung" im Lernen.

Trump sagt, KI könnte bald über Handys hinaus zu humanoiden Lehrern werden, die in der Lage sind, personalisierten Unterricht basierend auf dem Tempo und dem emotionalen Zustand der Schüler anzubieten.

Wie der Roboter sagte: "Ich bin dankbar, Teil dieser historischen Bewegung zu sein, Kinder mit Technologie und Bildung zu stärken. Sehr bald wird künstliche Intelligenz von unseren Mobiltelefonen zu humanoiden Gestalten übergehen, die Nutzen bieten."