Robo-Sidekick BD-1 im Video zu Star Wars Jedi: Fallen Order vorgestellt

Droiden waren und sind ein wichtiger Teil des Star-Wars-Universums. Die wenigsten Fans werden deshalb überrascht gewesen sein, als Respawn ein weiteres Modell namens BD-1 enthüllte, als sie uns Star Wars Jedi: Fallen Order vorstellten. Aber warum lassen sich eigentlich so viele Menschen von einem kleinen Begleiter verzaubern? Die Entwickler versuchen in ihrer neuesten Videoserie darauf eine Antwort zu finden. Respawn spricht in diesem Video über die Entstehung und das Design von BD-1. Was erwartet ihr von eurem Droidenfreund?

