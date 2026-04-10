Roborock zieht nun vom Wohnzimmer auf den Rasen

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Mit den Modellen RockMow Z1, RockMow Z1 LiDAR, RockMow S1 und RockNeo Q1 erweitert das Unternehmen sein Smart-Home-Angebot und bringt seine Expertise in KI-basierter Navigation und Automatisierung ein.

Die neue Produktpalette vereint fortschrittliche Navigation, intelligente Hinderniserkennung und präzises Mähen und sorgt für einen gleichmäßigeren und besser gepflegten Rasen mit minimalem manuellem Aufwand. Das Gebirge wurde für verschiedene Arten von Gärten entwickelt, von einfachen Rasenflächen bis hin zu hügeligeren und anspruchsvolleren Geländen.

Gemeinsam mit der Serie sind die drahtlose Installation, App-Steuerung, Unterstützung für Multi-Zonen-Management und Technologien, die es ermöglichen, das Mähen an die Bedingungen des Gartens zu planen und anzupassen. Es gibt vier Modelle in der Serie:

RockMow Z1 – Für anspruchsvolle Rasenflächen mit schattigen Flächen und engen Gängen ist der RockMow Z1 mit Allradantrieb (4WD) ausgestattet und kann steile Hänge von bis zu 80 % (38,7°) sowie Hindernisse bis zu 6 cm Höhe problemlos bewältigen. Ein zentrales Merkmal ist Roborocks patentiertes Active Steering System, bei dem jedes Rad seinen eigenen Motor hat und die Vorderräder ebenfalls einen eigenen Motor haben

Lenkmotoren. Dadurch kann der Roboter auch auf steilen Steigungen und unebenen Oberflächen stetig navigieren. Die integrierte PreciEdge-Technologie ermöglicht das Mähen nahe an Kanten – bis zu 3 cm von Wänden und Hindernissen entfernt – wodurch manuelles Schneiden reduziert wird. Außerdem verwendet der Z1 Roborocks Sentisphere AI Environmental Perception, das RTK- und VSLAM-Technologie für zentimeternahe Präzision kombiniert, selbst in komplexeren Umgebungen wie schattigen Bereichen oder engen Durchgängen.

RockMow Z1 LiDAR – Die Zukunft der Navigation kommt in schwedische Gärten. Das Modell basiert auf derselben Plattform wie der RockMow Z1, fügt aber auch eine LiDAR-basierte Umweltwahrnehmung hinzu, um eine noch detailliertere Einsicht in die Umgebung zu erhalten. In Kombination mit Allradantrieb (4WD) und fortschrittlicher Navigation ist das Modell für dichte, komplexe und komplexere Gartenumgebungen konzipiert, in denen Stabilität und Präzision entscheidend sind. Das Modell kann steile Hänge von bis zu 80 % (38,7°) bewältigen.

Für Nutzer, die günstigere Optionen suchen, bietet Roborock außerdem den RockMow S1 und RockNeo Q1 an.

Der RockMow S1 verwendet KI-basierte Kartierung und Sentisphere AI Environmental Perception für stabile Navigation, selbst in komplexeren Umgebungen. Er kann Gänge von bis zu 0,7 Metern, Hängungen von bis zu 45 % und vertikale Hindernisse von bis zu 4 cm bewältigen und bietet 3 cm Kantenschnitt für ein vollständigeres Ergebnis.

Das Einstiegsmodell, RockNeo Q1, kombiniert Sentisphere Environmental Perception mit RTK- und VSLAM-basierter Navigation und bietet stabile Steuerung sowie eine einfache Installation für kleine bis mittelgroße Gärten. Funktionen wie der wildtierfreundliche Modus und die intelligente Rasenpflegeplanung tragen zu einer automatisierteren und unkomplizierteren Rasenpflege bei.

Roborock

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