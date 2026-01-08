Roborock Saros Rover – Ihr robotischer Staubsauger kann jetzt die Treppe entlanggehen

HQ

Ein großer Nachteil automatischer Staubsaugerreiniger ist seit der Einführung ein Darlek-ähnliches Problem: Sie können die Treppen nicht hinaufsteigen und sind auf Menschen angewiesen, um sie zwischen den Stockwerken zu bewegen.

Dieser Konstruktionsfehler, der sie daran hindert, auf allen Etagen Haustiere, Staub und kleine Menschen zu jagen, wurde nun von Roborock und dem neuen Saros-Rover-Modell behoben, das nicht nur Treppen hinaufgehen, sondern auch reinigen kann.

Es besitzt eine "zweirädrige Beinarchitektur", die menschliche Beine mit unabhängiger Bewegung nachahmen soll, sogar kleine Sprünge machen und schnelle Richtungswechsel ausführen kann.

Wie die meisten modernen Konsumgüter spielt KI eine große Rolle bei der Kartierung des Hauses und der Anpassung an verschiedene Oberflächen sowie Treppen, wobei sogar geschwungene Treppen erklimmen werden können.

Startdatum und Preis sind derzeit unbekannt.