Roborock S8 MaxV Ultra

Im Laufe der Zeit gibt es eine ziemlich spezifische Vorlage für den modernen Staubsaugerroboter. Wird sie am teuren Ende des Preisspektrums platziert, gibt es in der Regel eine einzelne rotierende Staubbürste, die sonst abnehmbar ist. Auf der Rückseite befinden sich rotierende Wischmopps aus einer Art Mikrofaser, die von einem Wassertank benetzt werden. Und sowohl während als auch am Ende seiner Aufgabe kehrt der Staubsauger zu einer Unterlage zurück und wechselt das Wasser.

Es ist ein ziemlich einfaches Konzept, oder wenn nichts anderes, ist es ein etablierter Standard, und während Roborocks brandneues Flaggschiff, das S8 MaxV Ultra (ja, das ist ein lächerlicher Name), in einer Reihe von Bereichen innovativ ist, handelt es sich um einen Roboterstaubsauger.

Aber die Grundlagen sind alle da, und es ist meisterhaft gemacht. Dank des mechanischen FlexiArms, der den Bürstenkopf nach außen ausfahren kann, behauptet Roborock, dass es "von Kante zu Kante" reinigt, und das ist im Großen und Ganzen richtig. Er ist nicht zuletzt effizienter als viele Konkurrenzmodelle, obwohl es sinnvoll wäre, wenn alle Saugroboter quadratisch wären. Die App funktioniert gut, und die Einrichtung und das Scannen der Oberfläche, die sie reinigen muss, ist ausgesprochen nahtlos.

Und dann gibt es noch diese Innovationen, und das ist tatsächlich ziemlich transformativ. Umformend? Wohl kaum, aber das sind ziemlich wilde Upgrades im Rahmen des oben genannten Templates. Zunächst einmal hat Roborock auf einer Seite einen kleinen extra Wischmopp montiert, nur damit auch die Bodenreinigung in die Nähe der Leisten kommt. Dieser dreht sich mit einer niedrigeren Drehzahl (185), sitzt aber etwas außerhalb des Außenrahmens des Staubsaugers und kann daher zusammen mit der Bürste tiefer in schärfere Winkel in der Wohnung gelangen. Kombiniert wird dies mit der DuoRoller Riser Brush (ja, hier gibt es Namen), die aus zwei rotierenden Gummibürsten besteht, die Staub und Schmutz sowohl saugen als auch in die Kammer im Inneren des Staubsaugers schieben. Er ist zum Beispiel widerstandsfähiger gegen lange Haare und hinterlässt nach einem einzigen Durchlauf einfach viel weniger Schmutz. Und dann sind da noch die Wischmopps selbst. Normalerweise drehen sie sich, aber hier gibt es ein statisches Tuch, das stattdessen vibriert. Diese Vibration läuft mit 4000 "Zeiten/min", ermöglicht aber eine viel körnigere Reinigung und kann sogar bis zu 20 Millimeter angehoben werden, um eine Berührung des Bodens zu vermeiden, wenn Sie möchten, dass sie nicht auf einem Teppich bleibt.

All dies ist wichtig, all dies sorgt für eine effektivere Reinigung und erleichtert auch die Wartung. Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es bedeutet, dass der oben genannte Rahmen zwar derselbe ist, aber andere und effektivere Lösungen verwendet werden.

Wo Roborock nicht wirklich etwas Neues zu bieten hat, ist bei Software und Radar. Es ist das gleiche LiDAR-System an der Oberseite, das sehr weit nach oben ragt und verhindert, dass der Staubsauger unter eher schmale Möbel gelangt, ein Problem, das Ecovacs durch die Integration des Moduls an der Vorderseite gelöst hat. Es gibt auch einen äußerst nervigen Sprachassistenten, der Gespräche startet, wenn Sie es nicht möchten, und der im Allgemeinen ablenkt. Es kann zum Glück ausgeschaltet werden, ebenso wie andere KI-basierte Funktionen. Nicht alle von ihnen sind nutzlos, zum Beispiel gibt es ein benutzerdefiniertes Reinigungsprofil für Ihr Zuhause, das nach ein paar Fahrten aktiviert wird und besonders darauf achtet, wo sich normalerweise Schmutz und Dreck befindet. Aber darüber hinaus gibt es hier eine Menge Flusen, unnötiges Fett, das nur verwirrt.

Das bedeutet nicht, dass der Roborock S8 MaxV Ultra ein schlechter Staubsaugerroboter ist. Im Gegenteil, es ist geradezu brillant, aber für rund 1.400 £ existiert es auch am oberen Ende der Preisleiter. Sie können ein Ecovacs X2 Omni oder ein Roomba Combo J9+ - die Platzhirsche auf dem Markt - für ähnlich oder sogar viel weniger bekommen. Ist das also in diesem Segment wettbewerbsfähig? Ja, das ist es, und dank dieser Innovationen könnten wir den S8 MaxV Ultra als neuen Maßstab betrachten, den die anderen bald kopieren werden. Sie werden nur gut für das Privileg bezahlen, auf dem neuesten Stand zu sein.