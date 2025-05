Roboquest hat endlich das Ende seiner Entwicklungsreise erreicht

HQ

RyseUp Studios hat beschlossen, aufzuhören und keine weitere Energie und Ressourcen mehr in die Entwicklung von Roboquest zu stecken. Das Spiel, das ursprünglich als Early-Access-Projekt im Jahr 2020 auf den Markt kam, bevor es 2023 auf Version 1.0 erschien, befindet sich nun seit über einem Jahrzehnt in Produktion, obwohl ursprünglich kein Games-as-a-Service-Modell geplant war.

Der Entwickler hat seine Entscheidung, sich von der Entwicklung Roboquest zu verabschieden, in einem Blogbeitrag auf Steam bestätigt, in dem er Folgendes sagt:

"Mit großer Emotion schreiben wir heute diesen Devblog. Wir haben in den letzten Monaten ziemlich still geschwiegen und wussten nicht genau, was wir sagen sollten, wie wir es sagen sollten oder wann wir es sagen sollten. Aber heute ist es soweit.

"2025 markiert fast ein Jahrzehnt der Arbeit an Roboquest, und es markiert auch das Ende der Reise für das Spiel.

"Wir wissen, dass viele von euch gerne mehr Updates, mehr Inhalte, mehr Roboquest gesehen hätten. Aber das ist nichts, was wir liefern können. So viel Zeit mit demselben Projekt zu verbringen, fordert seinen Tribut, und egal wie leidenschaftlich wir für Roboquest waren, es ist endlich Zeit für uns, neue Horizonte zu erkunden."

Weiter heißt es, dass es "nie beabsichtigt" war, ein GaaS-Projekt zu werden, und dass "es nie auf dem Plan stand, Updates nur um des 'Spiels willen' herauszubringen". Nachdem RyseUp jedoch ständig versucht hat, das Spiel für die Fans zu verbessern und zu erweitern, hat es "das Ende erreicht" und "sowohl den zusätzlichen Inhalt als auch unsere Energie auf das Maximum ausgereizt".

Was die nächsten Schritte für RyseUp betrifft, so merkt der Entwickler an, dass das Team sich einem anderen Projekt zuwenden wird, an dem viele Mitarbeiter bereits seit einiger Zeit arbeiten, da keine weiteren Updates für Roboquest geplant sind. Die weiteren Details zu diesem nächsten Projekt bleiben rar, aber uns wird gesagt:

"Ein neues Projekt, sagen Sie? Ja, ein neues Projekt. Etwas, das, nachdem wir 10 Jahre lang mit der gleichen Sache verbracht hatten, die Leidenschaft und die Flamme neu entfacht hat, die es uns ermöglicht haben, Roboquest zu schaffen. Hoffentlich streben wir mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, und all den Fehlern, die wir auf dem Weg gemacht haben, einen viel, viel effizienteren Entwicklungsplan an.

"Wir haben im Moment nichts zu verkünden, aber wenn wir es tun, werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren."

Was Roboquest betrifft, so kann man davon ausgehen, dass Multiplayer- und Cross-Plattform-Spiele in Betrieb bleiben werden, und es ist zu erwarten, dass die PlayStation-Portierung für das Spiel am 27. Mai erscheint und auch eine eigenständige VR-Version später in diesem Jahr erscheinen wird.