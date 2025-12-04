Robocop wurde in Detroit mit einer Statue geehrt

HQ

Detroits berühmtester Polizist, Robocop, gab 1987 sein Debüt in Paul Verhoevens gleichnamigem Blockbuster-Film. Der gut geschriebene, düstere und stark sozialkritische Film wurde zu einem Popkultur-Phänomen, das bis heute relevant ist.

Das gilt besonders in der Gaming-Welt, und noch diesen Sommer wurde Robocop: Rogue City - Unfinished Business gestartet. Jetzt, nach langem und treuem Dienst, wird der Polizist in seiner Heimatstadt Detroit mit einer wirklich beeindruckenden Bronzestatue geehrt. Es handelt sich um ein beträchtliches Stück, das fast 3,5 Meter misst und 1.600 Kilo wiegt.

Trotz der Kälte und des Schneesturms wird berichtet, dass viele Menschen die Statue im Eastern Market sehen wollten. Detroit News schreibt, dass die Idee für die Statue aus den sozialen Medien kam, wo jemand fragte, ob Detroit nicht etwas Ähnliches wie die Rocky Balboa -Statue in Philadelphia haben sollte, und schlug Robocop vor.

Die Statue wurde durch Crowdfunding finanziert, und der Künstler Giorgio Gikas arbeitet seit drei Jahren daran. Detroit hat nun ein neues Wahrzeichen und eine Touristenattraktion, auf die man stolz sein kann. Die Enthüllung könnt ihr im Instagram-Post unten ansehen.