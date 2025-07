Robocop, Wuchang: Fallen Feathers, Grounded 2 und fünf weitere Titel kommen zum Game Pass

HQ

Wir wussten bereits, dass Grounded 2 und Wuchang: Fallen Feathers in den Game Pass kommen würden und dass sie am Veröffentlichungstag im Juli hinzugefügt werden würden, aber es gibt noch viel mehr als das, das in den nächsten zwei Wochen auf den Abonnementdienst von Microsoft kommt.

Xbox Wire hat angekündigt, dass die folgenden acht Titel bald zum Game Pass hinzugefügt werden (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden bei der Veröffentlichung nicht im Game Pass Standard verfügbar sein, Spiele, die mit ** gekennzeichnet sind, sind bereits in anderen Abonnements enthalten, werden aber jetzt für Xbox Standard verfügbar sein):



Robocop: Rogue City (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 17. Juli



My Friendly Neighborhood (Cloud, Xbox und PC) – 17. Juli*



Back to the Dawn (Cloud, Xbox und PC) – 18. Juli*



Abiotic Factor (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 22. Juli*



Wheel World (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 23. Juli*



Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 24. Juli*



Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 29. Juli*



Landwirtschafts-Simulator 25 (Cloud, Xbox und PC) - 1. August



Wie üblich sind auch andere Vergünstigungen verfügbar, über die Sie auf Xbox Wire mehr lesen können. Dieses Mal gehören dazu das Exclusive Monthly Gift Bundle für Asphalt Legends Unite und das Prodigy Supercharge Pack für Apex Legends.

Mit welchem Spiel wirst du beginnen?

Die folgenden drei Spiele werden am 31. Juli aus dem Service entfernt, aber Sie können über Ihr Abonnement einen Rabatt auf sie erhalten, wenn Sie eines davon behalten möchten: